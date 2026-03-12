non ho mai chiesto di fare accessi abusivi o altro di illecito la versione di enrico pazzali sul caso equalize

Enrico Pazzali afferma di non aver mai richiesto accessi abusivi o azioni illegali. Sono trascorsi cinquecento giorni da quando, il 25 ottobre 2024, ha scoperto di essere sotto indagine e attende ancora di conoscere l’esito del procedimento giudiziario. La sua posizione viene presentata attraverso queste dichiarazioni, senza ulteriori dettagli sulle accuse o sulle indagini in corso.

"Sono passati cinquecento giorni da quando, il 25 ottobre 2024, ho scoperto di essere indagato e resto in attesa di conoscere il mio destino, almeno sul piano giudiziario. Sul piano personale il processo già c’è stato, la condanna mediatica pure e la pena la sto scontando sulla mia pelle tutti i giorni. Magari quando tra dieci anni il processo, quello vero, finirà, tutti scopriranno che sono innocente, ma sarà ormai troppo tardi". A parlare è Enrico Pazzali, ex presidente della Fondazione Fiera Milano, indagato nell’inchiesta sulla società Equalize (di cui era socio di maggioranza), accusata di aver messo in piedi un sistema di “dossieraggio” illegale e accessi abusivi a banche dati strategiche nazionali. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

