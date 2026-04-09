Le divergenze tra le senatrici di Fratelli d’Italia riguardo a un incontro avvenuto nel 2020 in una pizzeria stanno facendo emergere nuovi elementi sui contatti tra alcuni esponenti politici e il soggetto indagato. Le ricostruzioni delle parlamentari differiscono su quanto accaduto durante quell’appuntamento, portando alla luce dettagli finora inediti sulle relazioni tra le parti coinvolte. La vicenda sta attirando l'attenzione sull’episodio e sulle eventuali implicazioni legali.

Le divergenze tra le ricostruzioni fornite dalle parlamentari di Fratelli d’Italia riguardo a un incontro avvenuto nel 2020 stanno portando alla luce dettagli inediti su contatti tra esponenti politici e il soggetto indagato Gioacchino Amico. Mentre la senatrice Bucalo ha parlato di un contatto fortuito e privo di rilievo, la collega Frassinetti ha fornito una versione differente sulla dinamica dell’incontro avvenuto in una pizzeria del centro di Roma, in un contesto che gli investigatori hanno delineato attraverso intercettazioni e movimenti documentati. Divergenze nelle versioni: tra incontri casuali e conversazioni prolungate. Il nodo della vicenda ruota attorno alla natura del contatto avuto con Gioacchino Amico tra maggio e giugno del 2020. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Amico: scontro tra senatrici su quell’incontro in pizzeria

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Otto e Mezzo. . Ranucci sul caso Amico e l’inchiesta di Report: dubbi su Fratelli d’Italia, accessi al Parlamento e presunti legami con ambienti criminali. #La7 #Ottoemezzo #Governo #CasoAmico #Meloni - facebook.com facebook

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