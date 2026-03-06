La mappa delle ultime case di terra cruda di Arezzo

La Valdichiana, una delle zone rurali più caratteristiche d’Italia, presenta un patrimonio unico di case di terra cruda. La mappa delle ultime abitazioni di questo tipo a Arezzo mostra come, a partire dal XVI secolo, la vallata abbia subito interventi di bonifica per eliminare acquitrini e rendere il territorio più abitabile e produttivo. Questi edifici rappresentano ancora oggi testimonianze di un passato rurale radicato nella regione.

La Valdichiana è considerata a pieno titolo uno dei paesaggi rurali più affascinanti d'Italia. Fin dalla metà del Cinquecento, man mano che la vallata veniva prosciugata dagli acquitrini che nel medioevo l'avevano resa malsana e poco produttiva, iniziò quel processo di appoderamento che portò.