La mappa delle ultime case di terra cruda di Arezzo

Da arezzonotizie.it 6 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Valdichiana, una delle zone rurali più caratteristiche d’Italia, presenta un patrimonio unico di case di terra cruda. La mappa delle ultime abitazioni di questo tipo a Arezzo mostra come, a partire dal XVI secolo, la vallata abbia subito interventi di bonifica per eliminare acquitrini e rendere il territorio più abitabile e produttivo. Questi edifici rappresentano ancora oggi testimonianze di un passato rurale radicato nella regione.

La Valdichiana è considerata a pieno titolo uno dei paesaggi rurali più affascinanti d’Italia. Fin dalla metà del Cinquecento, man mano che la vallata veniva prosciugata dagli acquitrini che nel medioevo l’avevano resa malsana e poco produttiva, iniziò quel processo di appoderamento che portò. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Case di terra cruda, istituito il tavolo permanente: un patrimonio che interessa 42 ComuniE’ stato istituito, con decreto del presidente della Provincia di Chieti, il tavolo istituzionale permanente sulle tematiche delle case di terra...

Leggi anche: La mappa delle aziende toscane legate alla mafia. Il dettaglio di Arezzo

Contenuti e approfondimenti su La mappa delle ultime case di terra....

Discussioni sull' argomento La mappa delle ultime case di terra cruda di Arezzo; Arezzo, la forza delle donne: 8.282 imprese femminili sfidano la crisi globale e l'incertezza dei mercati. L'esercito di senior, manager e straniere; La mappa delle aziende toscane legate alla mafia. Il dettaglio di Arezzo; Lidl ad Arezzo, i dettagli sull'apertura. Novità Famila e Super A&O: come cambia la mappa della spesa.

Cerca altre news e video sullo stesso tema.