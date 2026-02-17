Perde il controllo dell' auto e finisce nel fosso | uomo in gravissime condizioni

Un uomo ha perso il controllo della sua auto e è finito in un fosso sulla strada principale, a poca distanza dal centro urbano. L’incidente è avvenuto intorno alle 14:30, mentre l’uomo stava percorrendo una curva stretta, probabilmente a causa di una manovra sbagliata o di una strada scivolosa. I passanti hanno chiamato subito i soccorsi, che sono arrivati in pochi minuti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118, che hanno stabilizzato il ferito e lo hanno trasferito d’urgenza in ospedale. Le condizioni dell’uomo sono molto serie.

Il grave incidente d'auto, forse causato da un malore. Sul posto 118, Vigili del fuoco, Polizia locale e Carabinieri Un grave incidente si è verificato oggi, poco dopo le 14, con un uomo portato in gravissime condizioni in ospedale. Tutto è avvenuto nella zona di San Pietro in Vincoli, dove un 74enne, probabilmente a causa di un malore, avrebbe perso il controllo della propria auto, una Fiat Punto, es è finito nel fosso nei pressi dell'incrocio tra via Rustica e via Formella inferiore. Sul posto sono giunti immediatamente il 118 con elicottero e ambulanza, i Vigili del fuoco, la Polizia locale e i Carabinieri della compagnia di Cervia per la gestione della viabilità.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Perde il controllo dell'auto e si cappotta nel fosso: uomo estratto dalle lamiere e portato in ospedaleUn grave incidente si è verificato mercoledì pomeriggio in via Sarna, tra Faenza e Sarna, coinvolgendo un'auto che ha perso il controllo e si è cappottata nel fosso.

Perde il controllo dell’auto e si ribalta nel fosso, ferito il conducenteUn uomo ha perso il controllo della sua auto e si è ribaltato in un fosso a Cascina, causando il ferimento del conducente.

