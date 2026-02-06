Confermati i tagli del Governo alle Province | meno 3,3 milioni per la viabilità del Parmense

Il Governo ha confermato i tagli alle Province, con un taglio di 3,3 milioni di euro destinati alla viabilità del Parmense. La Commissione Ambiente della Camera ha approvato i tagli, che riducono i fondi per la manutenzione e la sicurezza delle strade provinciali. Ora le amministrazioni locali dovranno fare i conti con meno risorse per garantire le strade in sicurezza.

Dalla Commissione Ambiente della Camera arriva la conferma sui tagli alle Province. Il Governo Meloni e il ministero di Salvini tolgono risorse preziose per la manutenzione e la sicurezza della viabilità provinciale."Siamo di fronte a scelte nazionali che non tengono conto della realtà delle.

