La crisi del brand Alexander Mcqueen | ricavi a picco e tagli annunciati ai posti di lavoro il grido d’allarme dei sindacati
La crisi colpisce anche Alexander Mcqueen. La celebre casa di moda, di proprietà del gruppo francese Kering, annuncia tagli ai posti di lavoro e ricavi in calo. I sindacati alzano il tono e chiedono interventi immediati per evitare ulteriori conseguenze sulla forza lavoro. La situazione resta difficile e preoccupante.
Milano, 28 gennaio 2026 – La crisi del settore della moda investe anche la Alexander Mcqueen, la nota griffe di moda fondata dallo stilista inglese Alexander McQueen e oggi proprietà del gruppo francese Kering. Un piano varato dal cda, e che prevede un taglio ai posti di lavoro per ripianare i conti e arrivare al pareggio di bilancio, preoccupa fortemente i sindacati. Il piano di rientro dal disavanzo riguarda i tre poli italiani della griffe situati a Scandicci (Firenze), Novara in Piemonte e Parabiago nel Milanese. Forte preoccupazione è stata espressa oggi, 28 gennaio, dalle rsu aziendali di Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Approfondimenti su Alexander Mcqueen
Autoparco Il Faldo, vertice sindacati-proprietà per salvare i posti di lavoro. Usb: "Annunciati altri 15 esuberi, basta tagli"
Alexander McQueen in rosso, i sindacati: "In esubero un terzo dei lavoratori"
I sindacati avvisano: un terzo dei lavoratori di Alexander McQueen rischia di perdere il posto.
Ultime notizie su Alexander Mcqueen
Argomenti discussi: Cosa aspettarci dall’industria della moda nel 2026?; Turbolenze nella moda: in Italia il settore si ridimensiona tra crisi e licenziamenti; Moda, tra crisi e riposizionamento: il futuro del made in Italy dopo Pitti Uomo 2026; Prezzi alti nel ciclismo: quando il premium smette di convincere.
La crisi del brand Alexander Mcqueen: ricavi a picco e tagli annunciati ai posti di lavoro, il grido d’allarme dei sindacatiIl cda della multinazionale Kering ha comunicato un drastico piano di ristrutturazione che coinvolge i tre siti produttivi di Parabiago nel Milanese, Scandicci in Toscana e Novara. Il 5 febbraio Cgil, ... ilgiorno.it
Saks global, la prima mossa del nuovo ceo è una mail ai brand: «Niente cambia»Dopo il ricorso al Chapter 11, Geoffroy van Raemdonck debutta alla guida del colosso americano dei departmente store scrivendo a tutti i marchi fornitori, dai big come Chanel e Kering ai brand indie, ... msn.com
Art. 168.727 - 30,00 € Sneakers Alexander McQueen Bi U/43 - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.