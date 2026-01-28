La crisi del brand Alexander Mcqueen | ricavi a picco e tagli annunciati ai posti di lavoro il grido d’allarme dei sindacati

La crisi colpisce anche Alexander Mcqueen. La celebre casa di moda, di proprietà del gruppo francese Kering, annuncia tagli ai posti di lavoro e ricavi in calo. I sindacati alzano il tono e chiedono interventi immediati per evitare ulteriori conseguenze sulla forza lavoro. La situazione resta difficile e preoccupante.

Milano, 28 gennaio 2026 – La crisi del settore della moda investe anche la Alexander Mcqueen, la nota griffe di moda fondata dallo stilista inglese Alexander McQueen e oggi proprietà del gruppo francese Kering. Un piano varato dal cda, e che prevede un taglio ai posti di lavoro per ripianare i conti e arrivare al pareggio di bilancio, preoccupa fortemente i sindacati. Il piano di rientro dal disavanzo riguarda i tre poli italiani della griffe situati a Scandicci (Firenze), Novara in Piemonte e Parabiago nel Milanese. Forte preoccupazione è stata espressa oggi, 28 gennaio, dalle rsu aziendali di Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

I sindacati avvisano: un terzo dei lavoratori di Alexander McQueen rischia di perdere il posto.

