Il contratto non è più valido gli inquilini non liberano la casa | scoppia il caos

Una disputa legale riguarda un immobile a Cavarzere, dove gli inquilini continuano ad occupare l’appartamento nonostante l’annullamento del contratto di locazione. Le forze dell’ordine sono intervenute più volte per cercare di ristabilire la calma, mentre le tensioni tra le parti si susseguono. La proprietà, che ha perso la validità del contratto, insiste nella richiesta di liberare l’immobile, ma gli occupanti di fatto non si sono mossi.

Ora i carabinieri devono andare e venire per assicurare la pace in una casa di Cavarzere. In questi giorni è scoppiato il caos, tra liti e tensioni, per l'immobile conteso tra chi ne ha la legittima proprietà e lo vuole liberare e gli inquilini di fatto che, pur in presenza di un titolo che non. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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Domandona...la conservazione del posto vale anche se l'altro ente per qualsiasi motivo poi non ti assume Dovrei firmare il nuovo contratto il primo giorno di lavoro..., questa cosa mi mette molta ansia. - facebook.com facebook

Giornalisti, il 16 aprile nuovo sciopero per il rinnovo del contratto x.com