A Venezia nasce un' Agenzia per la casa comunale | Aiuto a inquilini e proprietari

A Venezia si prepara una nuova Agenzia dell'Abitare. Il Comune ha deciso di creare un servizio dedicato a inquilini e proprietari, con l’obiettivo di affrontare la crisi abitativa in modo pratico. Nei prossimi mesi, questa iniziativa dovrebbe aiutare chi ha difficoltà a trovare o mantenere una casa nella città.

Sta per arrivare a Venezia una nuova “Agenzia dell'Abitare”, un progetto del comune per tentare, con mezzi nuovi e sperimentali, di incidere sulla crisi abitativa che colpisce la città. Il progetto è stato presentato questa mattina dall'assessore alla coesione sociale Simone Venturini, insieme ai.🔗 Leggi su Veneziatoday.itImmagine generica

Venezia, nasce l’Agenzia dell’Abitare: un innovativo servizio per aiutare inquilini e proprietari favorendo le locazioni residenzialiÈ stata presentata questa mattina a Ca’ Farsetti la nuova Agenzia dell’Abitare, un servizio gratuito rivolto a inquilini e proprietari residenti nel Comune di Venezia e nei comuni di Marcon e Quarto d ... live.comune.venezia.it

