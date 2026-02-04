A Venezia nasce un' Agenzia per la casa comunale | Aiuto a inquilini e proprietari

A Venezia si prepara una nuova Agenzia dell'Abitare. Il Comune ha deciso di creare un servizio dedicato a inquilini e proprietari, con l’obiettivo di affrontare la crisi abitativa in modo pratico. Nei prossimi mesi, questa iniziativa dovrebbe aiutare chi ha difficoltà a trovare o mantenere una casa nella città.

Venezia, nasce l’Agenzia dell’Abitare: un innovativo servizio per aiutare inquilini e proprietari favorendo le locazioni residenzialiÈ stata presentata questa mattina a Ca’ Farsetti la nuova Agenzia dell’Abitare, un servizio gratuito rivolto a inquilini e proprietari residenti nel Comune di Venezia e nei comuni di Marcon e Quarto d ... live.comune.venezia.it

