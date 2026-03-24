, diffuse soprattutto nelle aree tropicali dell’America Latina. A differenza del miele tradizionale, prodotto principalmente dall’Apis mellifera, questo miele si distingue per una consistenza più fluida, un gusto leggermente acidulo e una composizione chimica peculiare. Dal punto di vista nutrizionale, il miele di melipona è particolarmente ricco di enzimi, polifenoli e composti bioattivi che ne amplificano le proprietà antiossidanti e antibatteriche. È noto per il suo potenziale supporto al sistema immunitario e per la capacità di favorire la rigenerazione dei tessuti, risultando utile in caso di piccole ferite o irritazioni. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Il miele di melipona è un prodotto naturale raro e pregiato, ottenuto dalle api senza pungiglione appartenenti al genere Melipona

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