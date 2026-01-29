Lo sport, questa volta, si conferma come un alleato importante anche per la salute mentale. Prima della gara, la tensione si fa sentire, ma una volta in discesa, tutto cambia: si scende a tutta velocità su un manto bianco, con schegge di neve che sfrecciano nell’aria. È un’immagine che racchiude bene il rapporto tra adrenalina e benessere psicologico.

(Adnkronos) – La tensione prima della gara, poi giù dalla discesa innevata a tutta velocità, schegge impazzite che sfrecciano su un manto bianco. E davanti agli schermi, milioni e milioni di spettatori a sognare imprese sportive da campioni olimpici. Guardare gli atleti esprimere il loro massimo potenziale è già di per sé un toccasana per la mente, assicurano gli esperti. Ma ancora meglio – avvertono – è far entrare la voglia di sport nella propria vita, trasformarla in una pratica concreta parte della routine quotidiana. Non è solo una questione di muscoli, ma di cervello, sinapsi, neurotrasmettitori. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Lo sport fa bene alla salute mentale: “È come un farmaco”

La salute mentale rappresenta un elemento fondamentale del benessere collettivo.

