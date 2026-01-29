Lo sport fa bene alla salute mentale | È come un farmaco
Lo sport, questa volta, si conferma come un alleato importante anche per la salute mentale. Prima della gara, la tensione si fa sentire, ma una volta in discesa, tutto cambia: si scende a tutta velocità su un manto bianco, con schegge di neve che sfrecciano nell’aria. È un’immagine che racchiude bene il rapporto tra adrenalina e benessere psicologico.
(Adnkronos) – La tensione prima della gara, poi giù dalla discesa innevata a tutta velocità, schegge impazzite che sfrecciano su un manto bianco. E davanti agli schermi, milioni e milioni di spettatori a sognare imprese sportive da campioni olimpici. Guardare gli atleti esprimere il loro massimo potenziale è già di per sé un toccasana per la mente, assicurano gli esperti. Ma ancora meglio – avvertono – è far entrare la voglia di sport nella propria vita, trasformarla in una pratica concreta parte della routine quotidiana. Non è solo una questione di muscoli, ma di cervello, sinapsi, neurotrasmettitori. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Salute mentale bene comune
La salute mentale rappresenta un elemento fondamentale del benessere collettivo.
