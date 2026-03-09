All'aeroporto di Bergamo, durante i controlli sui passeggeri provenienti da Dubai, un'hostess è stata fermata perché trasportava gioielli e orologi nascosti sotto l'uniforme. La verifica ha portato al sequestro dei preziosi e a una multa di 11.000 euro. La donna è stata accompagnata negli uffici di polizia per ulteriori accertamenti.

Hostess a livello ufficiale, mentre praticava anche l'antica "arte" del contrabbando. O almeno così ha provato a fare, senza successo. Una donna di 38 anni, di origine ucraina, è stata fermata all'aeroporto Caravaggio di Orio al Serio mentre sbarcava da un volo proveniente da Dubai con quattro gioielli di lusso nascosti sotto l'uniforme di volo: due orologi Rolex e un anello Cartier in un marsupio rigido infilato sotto la gonna, e un bracciale Cartier indossato al polso. Valore totale: 42.085 euro, mai dichiarati alla dogana., A bloccarla sono stati gli agenti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e i finanzieri della Compagnia di Orio al Serio, impegnati nei controlli sistematici sulle rotte considerate ad alto rischio per il fenomeno del contrabbando, in particolare i voli in arrivo dal Medio Oriente. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Gioielli e orologi sotto l'uniforme: hostess fermata per contrabbando di preziosi da Dubai

