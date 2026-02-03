Perché il Paris FC ha comprato Immobile e altri calciatori italiani seguendo un'idea di Klopp

Il Paris FC ha acquistato Immobile, Koleosho e Coppola, puntando sugli italiani. La società francese ha deciso di investire su questi nomi, seguendo un’idea di Klopp, e ora si parla di un piano che potrebbe portare il club in Serie A. Per ora, i tre nuovi giocatori si preparano a debuttare con la maglia parigina, mentre il progetto si fa più chiaro.

Koleosho, Coppola e Immobile sono i tre nuovi acquisti del Paris FC che ha scelto di puntare sugli italiani: non è un caso, ma il primo passo di un progetto che potrebbe sbarcare in Serie A.🔗 Leggi su Fanpage.it

Il Paris FC ha confermato l’acquisto di Ciro Immobile dal Bologna.

