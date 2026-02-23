Fermati in 3 con la carta d' identità senza microchip Un altro giovane scoperto con l' hashish

Tre giovani sono stati fermati perché avevano la carta d’identità priva di microchip. La causa principale è stata una serie di controlli notturni lungo il litorale, dove i militari hanno anche individuato un giovane trovato in possesso di hashish. Durante il weekend, le pattuglie hanno intensificato le verifiche a Comacchio e Mesola, riscontrando più di un’irregolarità tra documenti e sostanze illegali. Le operazioni proseguono con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza nella zona.

Weekend di controlli e denunce lungo il litorale. Nel corso del fine settimana, i carabinieri hanno infatti eseguito diverse verifiche nei territori di Comacchio e Mesola, riscontrando diverse situazioni illecite. Nello specifico, tra Mesola e Lido degli Estensi, durante il controllo delle generalità di 3 persone (rispettivamente di 35, 39 e 55 anni), i militari dell’Arma hanno scoperto che le carte d’identità elettroniche fornite erano state alterate mediante la rimozione del microchip. Pertanto i documenti sono stati sequestrati, mentre per i titolari è scattata una denuncia per danneggiamento di dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Carta d'identità e passaporto falsi, scoperto e arrestato alla stazioneAlla stazione ferroviaria, un uomo stava tentando di preparare una carta d’identità falsa, ma è stato notato e fermato dalla polizia prima di riuscire a uscire.

A Hong Kong cani e gatti hanno la carta d’identità: ma è davvero così o c’è altro?A Hong Kong, alcuni cani e gatti mostrano carte d’identità simili a quelle degli esseri umani.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Cocaina nel piantone dello sterzo, traditi dal nervosismo; Truffa delle 3 carte, il blitz a Firenze: 7 fermati; Roma, uomo accoltellato e ucciso in strada: tre fermati; Prato, ciclista rapinato da una baby gang. Fermati tre minorenni.

Belgio, piani di attentato con drone al premier, 3 fermatiBRUXELLES - Una cellula terroristica è stata smantellata giovedì ad Anversa nel corso di un'operazione della polizia federale belga. Secondo quanto riferisce il Gazet van Antwerpen, il gruppo avrebbe ... ansa.it

Belgio, preparavano un attentato al primo ministro con drone carico di esplosivo: 3 fermatiUna cellula terroristica è stata smantellata giovedì ad Anversa nel corso di un'operazione della polizia federale belga. Secondo quanto riferisce il Gazet van Antwerpen, il gruppo avrebbe pianificato ... rainews.it

Scopriamo insieme il Traveler’s journal dei miei amici Pagine che raccontano viaggi, ricordi, biglietti conservati, schizzi improvvisati e momenti fermati sulla carta. Ogni segno è un pezzo di strada, ogni inserto una storia vissuta. È questo il bello del traveler: - facebook.com facebook