Carburanti in salita a Corte Brugnatella e Fiorenzuola il pieno più caro | la mappa dei prezzi

I prezzi dei carburanti sono aumentati, e le stazioni di Corte Brugnatella e Fiorenzuola risultano tra le più care. Quando si fa rifornimento, la differenza di prezzo tra i vari distributori si fa sentire subito, influendo sui costi di ogni pieno. La mappa dei prezzi mostra variazioni evidenti tra le diverse località, rendendo più evidente l’impatto diretto sui consumatori durante ogni sosta alla pompa.

Spia della riserva accesa, uguale tappa obbligata al distributore. Ma dove ci si trova quando s'imbraccia la pompa di benzina - e soprattutto di gasolio - ha effetto immediato anche sull’alleggerimento del portafoglio. E dopo aver colmato il serbatoio dell'auto, la differenza tra scontrino e. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

I prezzi di benzina e diesel in forte salita, con il Brent che schizza oltre gli 80 dollari: la guerra in Iran accende il caro carburantiBenzina e diesel in rialzo, Brent sopra 80 dollari dopo l’attacco di Usa e Israele all’Iran.

Guerra in Iran, prezzi dei carburanti in salita anche ad Agrigento: dieci centesimi in più al litro in soli in tre giorniIl gasolio ha registrato il rincaro più alto attestandosi sui circa 1,80 al litro, ma secondo il esperti presto il costo alla colonnina supererà la...