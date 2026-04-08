Il ministro delle imprese e del made in Italy ha convocato le principali aziende petrolifere per discutere degli aumenti dei prezzi dei carburanti, chiedendo un intervento rapido per ridurre i costi. La richiesta arriva dopo che i prezzi alla pompa sono saliti in modo considerevole, senza giustificazioni evidenti. In caso di mancato intervento, si prospettano azioni dirette per affrontare la questione alla radice.

Caro carburanti, il ministro Adolfo Urso ha convocato le principali aziende petrolifere chiedendo un adeguamento immediato dei prezzi dei carburanti. E in linea con la posizione ferma del governo, il titolare del Mimit stana e gela gli speculatori: « Non c’è nessuna giustificazione per l’aumento del prezzo del carburante nel settore aereo, soprattutto alla luce di quanto avvenuto stanotte. Qualunque forma di speculazione sarà colpita alla fonte ». Carburanti, il governo gela gli speculatori. Urso: i prezzi giù subito o colpiremo alla fonte. Lo dice chiaramente il titolare del dicastero del Mimit in conferenza stampa dopo la riunione con le imprese e il vicepresidente della Commissione europea, Stephane Sejourné: gli aumenti del settore aereo sono ingiustificati, e colpiremo la speculazione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Caro carburanti, Urso gela i “furbetti del barile”: aumenti ingiustificati. Prezzi giù subito o colpiremo alla fonte

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