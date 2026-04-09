Caro carburanti | i prezzi di benzina e gasolio crescono ancora Rincari anche a Latina

I prezzi di benzina e gasolio continuano ad aumentare, con un incremento che coinvolge anche la zona di Latina. Nei giorni recenti, si è registrato un ulteriore aumento dei costi dei carburanti, mantenendo vivo il tema delle variazioni dei prezzi alla pompa. La situazione si presenta ancora in evoluzione e al centro delle discussioni tra cittadini e operatori del settore.

Resta d’attualità il tema del prezzo dei carburanti, registrato come ancora in crescita negli ultimi giorni. Un tema, nel contesto della crisi geopolitica in Medio Oriente e delle tensioni sui mercati energetici internazionali, particolarmente sentito anche nella provincia di Latina dove i. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Caro carburanti : "Benzina e gasolio, i prezzi salgono ancora. Aumenti ingiustificati""A una settimana dal taglio delle accise decretato dal governo, stiamo assistendo a un aumento ingiustificato dei prezzi".

Aumentano i prezzi di benzina e gasolio, stangata anche a Latina. La mappa dei rincariPesano anche sulle tasche dei pontini gli effetti scaturiti dall’attacco di Israele e Usa all’Iran.

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