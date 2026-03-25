Caro carburanti | Benzina e gasolio i prezzi salgono ancora Aumenti ingiustificati

Da ilrestodelcarlino.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A una settimana dal taglio delle accise deciso dal governo, i prezzi di benzina e gasolio continuano a salire, registrando aumenti che molte fonti considerano ingiustificati. Secondo le rilevazioni più recenti, il costo alla pompa si è incrementato rispetto alla settimana precedente, nonostante le dichiarazioni ufficiali di riduzione delle tasse sui carburanti. La questione ha attirato l’attenzione di consumatori e associazioni di categoria.

"A una settimana dal taglio delle accise decretato dal governo, stiamo assistendo a un aumento ingiustificato dei prezzi". A lanciare l’allarme è ancora Federconsumatori, secondo cui, tra pochi giorni sarà completato l’assorbimento del taglio delle accise a favore dei margini dei petrolieri. L’associazione denuncia che, dopo quanto accaduto in poco più di 24 ore nella giornata di lunedì, quando l’84% dei distributori modenesi aveva incrementato i prezzi del gasolio self, anche prima delle nove di ieri il 47% dei distributori della provincia aveva aumentato i prezzi, con più del 70% a superare il limite dei due euro (1,999). Inoltre,... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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