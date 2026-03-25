Caro carburanti | Benzina e gasolio i prezzi salgono ancora Aumenti ingiustificati

A una settimana dal taglio delle accise deciso dal governo, i prezzi di benzina e gasolio continuano a salire, registrando aumenti che molte fonti considerano ingiustificati. Secondo le rilevazioni più recenti, il costo alla pompa si è incrementato rispetto alla settimana precedente, nonostante le dichiarazioni ufficiali di riduzione delle tasse sui carburanti. La questione ha attirato l’attenzione di consumatori e associazioni di categoria.

"A una settimana dal taglio delle accise decretato dal governo, stiamo assistendo a un aumento ingiustificato dei prezzi". A lanciare l’allarme è ancora Federconsumatori, secondo cui, tra pochi giorni sarà completato l’assorbimento del taglio delle accise a favore dei margini dei petrolieri. L’associazione denuncia che, dopo quanto accaduto in poco più di 24 ore nella giornata di lunedì, quando l’84% dei distributori modenesi aveva incrementato i prezzi del gasolio self, anche prima delle nove di ieri il 47% dei distributori della provincia aveva aumentato i prezzi, con più del 70% a superare il limite dei due euro (1,999). Inoltre,... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Caro carburanti : "Benzina e gasolio, i prezzi salgono ancora. Aumenti ingiustificati" Articoli correlati Leggi anche: Caro carburanti, taglio delle accise ma prezzi benzina e diesel salgono ancora: cosa succede Caro carburanti: rincaro prezzi per benzina e gasolioDopo gli aumenti scaturiti dalla crisi in Iran, prosegue l’incremento dei prezzi dei carburanti sulla rete italiana. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Caro carburanti Temi più discussi: Carburanti, i prezzi di benzina e diesel dopo intervento governo. Dati; Caro Benzina e Diesel, prezzo giù di 25 centesimi: varato taglio delle accise in vigore da oggi; Il governo taglia le accise per 20 giorni contro il caro carburante; Caro carburanti: il decreto del Governo taglia le accise su benzina e gasolio. Bonus carburante 2026: nuove misure contro caro benzina in arrivo?Il Governo sta valutando il bonus carburante per contrastare il caro benzina: ipotesi, importi e chi potrebbe beneficiarne. alfemminile.com Caro carburanti, 10 consigli per risparmiare al distributore di benzinaÈ dall’Unione nazionale consumatori (Unc) che arriva un decalogo per provare a contenere l’impatto dei rialzi dei carburanti sul portafoglio. Il primo consiglio suggerisce di non accontentarsi di sce ... tg24.sky.it CARO DISTRIBUTORE… quanto ci costi Martedì una nuova puntata dedicata al caro carburanti, con un approfondimento su prezzi, accise e scenari futuri per famiglie e imprese. Parleremo di: Il peso delle accise e della fiscalità Impatto su autotrasport - facebook.com facebook Benevento, alert caro carburanti. Lombardi: «Opere pubbliche a rischio paralisi» x.com