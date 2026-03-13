Il governo ha annunciato di continuare a monitorare i prezzi dei carburanti senza adottare misure immediate, nonostante le richieste di associazioni di consumatori che chiedono interventi urgenti. Il ministro si limita a dichiarare che il monitoraggio è in corso, mentre il rialzo dei prezzi energetici prosegue senza sosta. Le associazioni chiedono azioni concrete per contenere i rincari.

Il governo continua a “monitorare” ma non interviene. Mentre il rialzo dei prezzi energetici legato alla guerra in Iran continua a riflettersi in aumenti del costo dei carburanti, dall’esecutivo per ora arriva solo la linea della prudenza: controlli sulla filiera e nessuna decisione immediata su accise o altre misure fiscali. Nel corso della riunione della Commissione di allerta rapida sui prezzi al ministero delle Imprese, il ministro delle Imprese Adolfo Urso ha rivendicato l’approccio adottato dall’inizio della legislatura. “Con il decreto sulla trasparenza dei prezzi dei carburanti del gennaio 2023 abbiamo cambiato paradigma,... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Caro carburanti, Urso si accontenta del “monitoraggio”. Consumatori: “Urgenti misure contro l’aumento dei prezzi”

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