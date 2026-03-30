Le imprese di autotrasporto hanno espresso preoccupazione per l'aumento dei costi del carburante durante un'assemblea svoltasi sabato 28 marzo a Pescara, alla quale hanno partecipato i rappresentanti nazionali della Cna Fita. Le aziende hanno richiesto misure urgenti per far fronte alla situazione economica attuale e garantire la sopravvivenza delle attività.

Un grido d'allarme delle imprese di autotrasporto per il caro-carburante si leva dall'assemblea che si è tenuta sabato 28 marzo a Pescara con i vertici nazionale della Cna Fita.Combattere la speculazione, che in questi giorni è tornata far sentire la sua voce sinistra e inaccettabile, «che sta portando l’autotrasporto italiano oltre il punto di rottura. Con il rischio reale che i mezzi rimangano nei piazzali perché il viaggio costa più del guadagno». Chiede ossigeno la categoria dell’autotrasporto, e alla politica di passare dalle parole ai fatti attraverso misure urgenti come il rimborso immediato delle accise e la sospensione dei pagamenti fiscali e previdenziali: misure che permettano alle imprese di poter prendere respiro in un contesto di aumenti senza precedenti. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

© Ilpescara.it - Grido d'allarme delle imprese di autotrasporto sul caro-carburante: "Misure urgenti per sopravvivere"

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