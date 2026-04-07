In Umbria si manifestano già le prime difficoltà di approvvigionamento di carburante, con scorte che potrebbero durare al massimo un mese. La regione si trova di fronte a un aumento dei prezzi e a possibili problemi di fornitura. La situazione riguarda sia le scorte di carburante in generale, sia quelle specifiche dell’aeroporto locale, che si attestano su livelli limitati. La questione suscita preoccupazioni tra cittadini e operatori del settore.

Perugia, 7 aprile 2026 – Cresce la preoccupazione anche in Umbria rispetto ai carburanti, sotto il doppio aspetto dei rincari e delle eventuali carenze. E in effetti in alcuni impianti si stanno già registrando delle carenze, per diversi motivi: dalla difficoltà di rifornimento di alcune compagnie a, soprattutto, questioni economiche di gestione delle riserve per i gestori delle singole attività. “Gli aumenti della materia prima si stanno rivelando un disastro”, speiga Giulio Guglielmi, presidente di Figisc Confcommercio, associazione che rappresenta la gran parte dei distributori della regione. “Da parte degli utenti - prosegue - c'è la ricerca del prezzo più basso e alcuni sono disposti anche a spostarsi di chilometri per trovarlo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Umbria, prime carenze di carburante. E all’aeroporto scorte per massimo un mese

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È morto in Umbria, dopo una lunga malattia, Beppe #Sebaste, poeta, scrittore e filosofo, figura di rilievo nel panorama culturale italo-francese. Nato a Parma nel 1959, si era formato a Bologna con Luciano Anceschi e Umberto Eco, collaborando poi con L’ x.com