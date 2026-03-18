Caro carburante Salvini incontra i petrolieri e poi annuncia | Taglio delle accise per un mese e tetto al diesel a 1,90 euro – Il video

Il ministro delle politiche agricole ha incontrato i rappresentanti delle compagnie petrolifere e ha annunciato che, per un mese, saranno ridotte le accise sui carburanti. Inoltre, le compagnie si sono impegnate a mantenere un prezzo massimo medio per il diesel, mentre i concessionari autostradali accetteranno di ridurre alcuni dei loro profitti. Questi provvedimenti riguardano il mercato dei carburanti e le tariffe autostradali.

Il governo taglierà temporaneamente le accise sui carburanti, le compagnie petrolifere si impegneranno a non superare «un prezzo medio massimo», i concessionari autostradali accetteranno di «tagliare una parte dei loro profitti». Sono questi gli impegni più concreti strappati da Matteo Salvini a petrolieri e distributori di benzina di fronte ai rincari di benzina e diesel registrati dopo lo scoppio della guerra in Medio Oriente e il blocco dello Stretto di Hormuz. Il vicepremier e segretario della Lega ha incontrato i rappresentanti di Big Oil in prefettura a Milano, con il ministro Giancarlo Giorgetti collegato da remoto. Un vertice durato circa un’ora e mezza e che è servito soprattutto a chiedere la collaborazione delle imprese del settore per frenare il caro carburanti. 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Carburanti, Salvini: "Tetto al diesel sotto 1,90 euro. Stasera in cdm taglio accise carburante""Stiamo lavorando già da stasera con un primo sostanziale taglio delle accise che possa diventare uno sconto alla pompa già nelle prossime ore". Leggi anche: Bonus carburante al posto del taglio delle accise per abbattere il costo di benzina e diesel, il piano Meloni Meloni prometteva di eliminare le accise su benzina e gasolio. Al governo le ha aumentate! Approfondimenti e contenuti su Caro carburante Temi più discussi: Caro benzina: Salvini convoca compagnie petrolifere mercoledì prossimo a Milano; Caro carburanti, verde sopra 1,8 euro al litro: Salvini convoca le compagnie petrolifere; Caro carburante: il Ministro Salvini convoca le compagnie petrolifere; Caso carburanti, si va ai 2,5 euro al litro per il gasolio: Salvini convoca le compagnie petrolifere. Caro carburanti, Salvini incontra le compagnie petrolifere: Obiettivo riduzione immediata dei prezziIl ministro dei Trasporti a colloquio con i rappresentanti delle compagnie petrolifere, l'obiettivo è ridurre i prezzi del carburante. In serata si terrà una riunione del Consiglio dei Ministri. panorama.it Caro carburanti, Salvini Chiesto alle compagnie petrolifere di fare la loro parte. Stasera il Cdm: Lavoriamo per il taglio delle acciseMILANO (ITALPRESS) - L'obiettivo dell'incontro con le principali compagnie petrolifere è nell'immediato di ridurre i prezzi alla pompa di ben ... italpress.com Alanews - video e giornalismo. . CONTE ATTACCA IL GOVERNO “Si genuflette alle decisioni di Washington” Il presidente del M5s Giuseppe Conte non usa mezzi termini: il Governo ha aumentato le accise a dicembre senza intervenire sul caro carburante, facebook #Conte: #Governo non fa nulla contro caro carburante, ma intanto invoca voto clientelare al referendum x.com