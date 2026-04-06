Caro benzina | a Reggio Emilia spingono per lo smart working

A Reggio Emilia, l’aumento dei prezzi della benzina ha portato lavoratori e sindacati a chiedere un maggiore ricorso allo smart working. La richiesta mira a ridurre le spese di trasporto e a sostenere le aziende locali. La proposta si inserisce in un contesto in cui si cerca di affrontare le conseguenze dell’incremento dei costi energetici sulla vita quotidiana e sull’attività lavorativa.

A Reggio Emilia, l’impennata dei costi del carburante spinge i lavoratori e i sindacati a richiedere un ritorno massiccio allo smart working per tutelare il potere d’acquisto e le filiere produttive. Il calcolo economico è brutale. Un dipendente che percorre 40 chilometri complessivi ogni giorno con un’auto diesel di piccola cilindrata vede le proprie spese mensili salire a 108 euro. Solo nel novembre precedente, la cifra era di 88 euro. Questo incremento non è un picco isolato. Le previsioni dell’Unione europea indicano che lo shock energetico avrà una durata prolungata, rendendo necessaria una strategia di adattamento strutturale si sposta quotidianamente verso il posto di lavoro. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caro benzina: a Reggio Emilia spingono per lo smart working "Rafforzare lo smart working contro il caro-carburanti": la proposta di Tripodi alla RegioneE’ contenuta in una lettera inviata al presidente Rocca: “L’attuale contesto, segnato dall’aumento dei costi dell’energia e dei carburanti, impone... Smog e benzina alle stelle. Ma il Comune di Roma continua a negare lo smart workingI due giorni a settimana di lavoro a distanza promessi dall’amministrazione quasi tre anni fa sono rimasti per la stragrande maggioranza dei... Si parla di: Caro benzina e spesa alle stelle, la Uil chiama le imprese: Più bonus e rimborsi per salvare gli stipendi; Ok del governo a nuovo decreto-legge per contenere gli effetti del caro-carburante.