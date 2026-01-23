Carlos Alcaraz prosegue con ottimi risultati agli Australian Open 2026, dimostrando un progresso costante nel suo livello di gioco. Dopo aver superato in modo convincente Corentin Moutet con il punteggio di 6-2, 6-4, 6-1, il numero uno del mondo si prepara agli ottavi di finale. La sua crescita continua partita dopo partita, confermando la sua posizione di leader nel circuito internazionale.

Percorso netto per Carlos Alcaraz negli Australian Open 2026. Il n.1 del mondo continua nel suo incedere regale, regolando col punteggio di 6-2 6-4 6-1 il francese Corentin Moutet e qualificandosi agli ottavi di finale di uno Slam che in passato non pochi problemi gli ha dato. “ Penso che il mio livello stia migliorando sempre di più. Ovviamente oggi Corentin non è un giocatore che dà molto ritmo alla partita: usa smorzate, slice. quindi a volte è complicato trovare il ritmo giusto. Sono riuscito a prendere quello che potevo, e di questo sono davvero contento. Sì, sono felice del livello, felice della partita. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Carlos Alcaraz fiducioso: “Il mio livello di gioco cresce di partita in partita”

Carlos Alcaraz apre una partita di calcio a 5: il boato a Murcia e il cammino verso Sinner

Sul vetro della telecamera, Carlos Alcaraz al posto della solita dedica, ha voluto scrivere un messaggio alle vittime del terribile incidente ferroviario avvenuto nel sud della Spagna, dove il deragliamento di più convogli ha causato oltre 40 morti e decine di feriti