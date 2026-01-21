Tabellone non impossibile per Carlos Alcaraz agli Australian Open | Bublik l’unica mina vagante?

Carlos Alcaraz ha raggiunto il terzo turno degli Australian Open 2026 senza grandi difficoltà, con due vittorie nette contro Adam Walton e Yannick Hanfmann. Il percorso del numero uno del mondo appare agevole finora, mentre Bublik potrebbe rappresentare l’unico vero ostacolo sulla sua strada verso la qualificazione. Un torneo che finora evidenzia la solidità di Alcaraz, con un cammino privo di grandi sorprese.

Carlos Alcaraz è approdato comodamente al terzo turno degli Australian Open 2026. Un percorso senza ostacoli quello del numero uno del mondo, che ha vissuto due partite praticamente uguali anche nel punteggio contro l’australiano Adam Walton ed il tedesco Yannick Hanfmann, battuti entrambi per tre set a zero e lasciandoli lo stesso numero di game. Lo spagnolo si prepara a vivere ora la sfida con l’estroso francese Corentin Moutet, ma il pensiero va già alle sfide della seconda settimana, quando sulla carta il livello degli avversari dovrebbe alzarsi. La sfida con Moutet non preoccupa assolutamente lo spagnolo, anche perché il francese non ha proprio la potenza per competere con Alcaraz, che, anzi, potrebbe esaltarsi nella sfida a giocolerie con il transalpino. 🔗 Leggi su Oasport.it

Carlos Alcaraz: "Mai oltre i quarti agli Australian Open? Questa è la volta buona. Walton mi attaccava…"

Urlano "Carlos Nadal" ad Alcaraz, lui non riesce a far finta di niente: spettacolo agli Australian Open

