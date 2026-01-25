Carlos Alcaraz, numero uno del mondo, si è assicurato la qualificazione ai quarti di finale dell'Australian Open, confermando la sua posizione di vertice nel tennis internazionale. Dopo aver superato Paul in tre set, l’iberico prosegue il cammino nel torneo australiano, mantenendo alte le aspettative sulla sua performance. Questa vittoria rappresenta un passo importante nel percorso di Alcaraz verso la conquista del titolo.

Il numero uno al mondo Carlos Alcaraz, come lo scorso anno, si qualifica per i quarti di finale dell’Australian Open. Lo spagnolo ha battuto l’americano Tommy Paul (n.20 Atp) con il punteggio di 7-6 (86), 6-4, 7-5, senza aver ancora perso un solo set nel torneo. «Il livello è stato molto alto da entrambe le parti, quindi sono molto contento di aver vinto in tre set», ha spiegato Alcaraz dopo il match, intervistato sul campo dall’ex numero uno del mondo Jim Courier. Il servizio decisivo Lo spagnolo ha potuto contare soprattutto su un servizio particolarmente efficace: «Mi sono impressionato io stesso», ha sottolineato, aggiungendo di controllare sempre le statistiche dei primi servizi a fine set. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Australian Open, Alcaraz non lascia scampo a Paul e vola ai quarti in tre set

LIVE Australian Open: Alcaraz piega Paul in tre set ed è ai quarti. In campo GauffSegui in diretta gli Australian Open: Alcaraz supera Paul in tre set e si qualifica per i quarti di finale.

Carlos Alcaraz s’impone su Tommy Paul, è ai quarti degli Australian OpenCarlos Alcaraz si è qualificato per i quarti di finale degli Australian Open, battendo Tommy Paul.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Alcaraz non sbaglia: Moutet ko, è agli ottavi; Sinner agli ottavi, battuti Spizzirri ed il gran caldo. Passano anche Darderi e Musetti; Djokovic: Sostengo la PTPA, ma hanno abusato del mio nome. Alcaraz e Sinner ...; Boris Becker non ha dubbi: Sinner è il favorito per l’Australian Open.

Australian Open, Alcaraz sconfigge Paul e si qualifica ai quartiMELBOURNE, 25 GEN - Il numero 1 del mondo Carlos Alcaraz si è qualificato per i quarti di finale degli Australian Open domenica, sconfiggendo l'americano Tommy Paul (n. 20) per 7-6 (8/6), 6-4, 7-5, e ... ansa.it

Carlos Alcaraz non lascia scampo a Tommy Paul, batte lo statunitense con il punteggio di 7-6 6-4 7-5 e vola ai quarti di finale a MelbourneTENNIS, AUSTRALIAN OPEN 2026 - Tutto facile per Carlos Alcaraz negli ottavi di finale sul cemento di Melbourne. Il numero uno del mondo ha battuto, dopo 2h44' e ... eurosport.it

Carichi per il Day 8 dell'Australian Open In campo, tra gli altri, Carlos Alcaraz e Aryna Sabalenka! x.com

Otto minuti da solo negli spogliatoi, dopo i crampi e prima della svolta. Jannik Sinner racconta il momento più delicato del match contro Spizzirri agli Australian Open. Una pausa silenziosa che ha cambiato tutto - facebook.com facebook