Citato ma non indagato | Carlo Fuda si dimette da assessore comunale di Siderno

Carlo Fuda, assessore comunale di Siderno, si è dimesso dopo essere stato citato in un procedimento legale, anche se non è stato indagato. La sua decisione arriva in un momento di tensione politica nel municipio, legata alle recenti polemiche sui lavori pubblici. Fuda ha consegnato al sindaco Mariateresa Fragomeni le deleghe alle politiche abitative, alla manutenzione, al verde pubblico, ai cimiteri e agli impianti sportivi. La sua scelta apre nuove discussioni sulla gestione amministrativa del Comune.

L’inchiesta della Dda di Reggio Calabria ha portato a sette fermi, tra cui Antonio Commisso. Il nome dell’assessore compare negli atti "per un favore ricevuto" e ha scelto di dimettersi per "responsabilità istituzionale" È quanto riporta Ansa. La scelta è maturata dopo che il suo nome è emerso negli atti di un’inchiesta sulla cosca Commisso, operazione che nei giorni scorsi ha portato al fermo di sette persone, tra cui il presunto boss Antonio Commisso, figlio di un latitante in Canada e nipote omonimo dello storico capo del clan, deceduto lo scorso anno. Negli atti della procura si legge inoltre che, quale segno di riconoscenza, Fuda avrebbe fatto ripulire — sfruttando il proprio ruolo istituzionale e a titolo di favore personale — alcuni tratti di strada privata nella disponibilità di Antonio Commisso, utilizzando i mezzi della Muraca srl, società incaricata dei servizi di pulizia nel Comune di Siderno.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

