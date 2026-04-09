Carlo Felice l' allarme dei sindacati | Le uniche vittime rischiano di essere i lavoratori

Da genovatoday.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I sindacati hanno espresso preoccupazione riguardo ai conti del teatro Carlo Felice, sottolineando che i lavoratori potrebbero essere le uniche vittime di eventuali problemi finanziari. In una nota, hanno chiesto che siano garantiti i diritti e le condizioni occupazionali di chi lavora nella struttura. La questione riguarda le risorse e la stabilità del teatro, con un’attenzione particolare alle conseguenze per il personale impiegato.

Sale la preoccupazione dei sindacati a proposito dei conti del teatro Carlo Felice, e le sigle chiedono garanzie per i lavoratori.La questione ha origine dall'esposto presentato martedì alla procura e alla Corte dei Conti dalla sindaca Silvia Salis e dal sovrintendente del Carlo Felice Michele. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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