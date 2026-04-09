Carlo Felice l' allarme dei sindacati | Le uniche vittime rischiano di essere i lavoratori

I sindacati hanno espresso preoccupazione riguardo ai conti del teatro Carlo Felice, sottolineando che i lavoratori potrebbero essere le uniche vittime di eventuali problemi finanziari. In una nota, hanno chiesto che siano garantiti i diritti e le condizioni occupazionali di chi lavora nella struttura. La questione riguarda le risorse e la stabilità del teatro, con un’attenzione particolare alle conseguenze per il personale impiegato.

Sale la preoccupazione dei sindacati a proposito dei conti del teatro Carlo Felice, e le sigle chiedono garanzie per i lavoratori.La questione ha origine dall'esposto presentato martedì alla procura e alla Corte dei Conti dalla sindaca Silvia Salis e dal sovrintendente del Carlo Felice Michele. 🔗 Leggi su Genovatoday.it Ex Ogr, lavoratori in sciopero e sindacati in allarme: "Accordi non rispettati, così rischiano di chiudere"Futuro in bilico per le ex Ogr, i sindacati lanciano l'allarme: "Trenitalia prospetta una riduzione delle attività e delle consistenze che mina la... Fondazioni lirico-sinfoniche, presidio dei lavoratori del Carlo Felice davanti alla prefetturaPresidio oggi a Genova davanti alla Prefettura dei lavoratori della fondazione Carlo Felice. Temi più discussi: Carlo Felice, l'allarme dei sindacati: Le uniche vittime rischiano di essere i lavoratori; Tempesta finanziaria al Teatro Carlo Felice: esposto in Procura per bilanci creativi e scenografie strapagate; Tempesta sul Teatro Carlo Felice: il bilancio 2024 finisce sul tavolo di Procura e Corte dei Conti. Il sindaco Silvia Salis: Scenografie da 30 mila euro valutate 1,5 milioni (R. Bobbio); Carlo Felice, i conti choc mettono i ceppi ai Balletti. Tursi presenta il conto alla Regione: Al teatro servono oltre 4 milioni o rischia il commissariamento -. Tempesta finanziaria al Teatro Carlo Felice: esposto in Procura per bilanci creativi e scenografie strapagateLa Fondazione Teatro Carlo Felice ha depositato un esposto presso la Procura della Repubblica di Genova e la Corte dei Conti per segnalare gravi irregolarità emerse nel Bilancio consuntivo 2024. Al ce ... lavocedigenova.it I controllori contabili del Carlo Felice: Più trasparenza nei bilanci del teatroLettera dell’Organismo di vigilanza ai consiglieri di indirizzo che si riuniscono lunedì. Il caso delle scenografie dal valore gonfiato ... genova.repubblica.it Genova, Procura apre inchiesta anche sul bilancio del Teatro Carlo Felice - facebook.com facebook Teatro Carlo Felice, la Procura apre un fascicolo per falso in bilancio x.com