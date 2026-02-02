Ex Ogr lavoratori in sciopero e sindacati in allarme | Accordi non rispettati così rischiano di chiudere

I lavoratori dell’Ex Ogr di Rimini sono in sciopero. I sindacati denunciano che gli accordi non vengono rispettati e temono che l’officina possa chiudere. La situazione si fa sempre più difficile, con una diminuzione delle lavorazioni che mette a rischio i posti di lavoro. Le persone coinvolte chiedono risposte chiare e interventi concreti per evitare il peggio.

Futuro in bilico per le ex Ogr, i sindacati lanciano l'allarme: "Trenitalia prospetta una riduzione delle attività e delle consistenze che mina la sostenibilità tra produzione e costi" I sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Orsa Emilia-Romagna esprimono la propria massima preoccupazione per il futuro dell'Officina Manutenzione Ciclica Locomotive (ex Ogr) di Rimini, a fronte di una prospettiva di forte contrazione delle lavorazioni che mette in discussione l'esistenza stessa dell'impianto. "Nel confronto con l'azienda - spiegano i sindacati - è emerso un quadro che esclude di fatto Rimini dal reticolo manutentivo di Trenitalia, aprendo un serio problema industriale, occupazionale e sociale per il territorio riminese e per l'intera Emilia-Romagna".

