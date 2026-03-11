Fondazioni lirico-sinfoniche presidio dei lavoratori del Carlo Felice davanti alla prefettura

Oggi a Genova i lavoratori della fondazione Carlo Felice hanno organizzato un presidio davanti alla Prefettura. La manifestazione si inserisce in una mobilitazione nazionale promossa dai sindacati delle fondazioni lirico-sinfoniche, con l’obiettivo di chiedere il rinnovo del contratto collettivo nazionale. La protesta ha coinvolto un numero significativo di impiegati e artisti della struttura.

