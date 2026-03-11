Fondazioni lirico-sinfoniche presidio dei lavoratori del Carlo Felice davanti alla prefettura

Oggi a Genova i lavoratori della fondazione Carlo Felice hanno organizzato un presidio davanti alla Prefettura. La manifestazione si inserisce in una mobilitazione nazionale promossa dai sindacati delle fondazioni lirico-sinfoniche, con l’obiettivo di chiedere il rinnovo del contratto collettivo nazionale. La protesta ha coinvolto un numero significativo di impiegati e artisti della struttura.

Presidio oggi a Genova davanti alla Prefettura dei lavoratori della fondazione Carlo Felice. La protesta rientra nella mobilitazione nazionale promossa dai sindacati dei lavoratori delle fondazioni lirico-sinfoniche per sollecitare il rinnovo del contratto collettivo nazionale.L’iniziativa fa. 🔗 Leggi su Genovatoday.it Articoli correlati Fondazioni lirico-sinfoniche, presidio il 12 marzo davanti alla PrefetturaLe segreterie territoriali di Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil e Fials Cisal, insieme alle segreterie aziendali e alle lavoratrici e ai lavoratori... Maggio Musicale: presidio dei lavoratori davanti alla Prefettura. Con lo slogan: “La cultura non può aspettare”FIRENZE – Le lavoratrici e i lavoratori della Fondazione del Maggio Musicale Fiorentino, insieme alle RSU/RSA e alle Segreterie regionali di... Altri aggiornamenti su Carlo Felice Temi più discussi: Genova, i lavoratori del Teatro Carlo Felice in piazza; Contratto e stop al precariato: i lavoratori del Carlo Felice portano la protesta in Prefettura; Mercoledì 11 marzo ore 10 Prefettura Genova: mobilitazione nazionale del personale delle fondazioni lirico sinfoniche; L'agenda degli appuntamenti in Liguria di mercoledì 11 marzo 2026. Teatro Carlo Felice, protesta lavoratori per il contrattoIl personale del Teatro Carlo Felice parteciperà alla mobilitazione nazionale delle fondazioni lirico-sinfoniche prevista per mercoledì 11 marzo. A Genova i lavoratori del teatro prenderanno parte a ... ligurianotizie.it Fondazioni lirico-sinfoniche, presidio oggi a Genova per il rinnovo del contrattoMobilitazione oggi a Genova per il rinnovo del contratto delle Fondazioni lirico-sinfoniche. I sindacati hanno organizzato un presidio davanti alla Prefettura nell’ambito di una giornata di protesta ... lavocedigenova.it La Stampa. . Quando nacque, in casa Toraldo Serra c’erano già tre fratellini. Pier Raffaele, Carlo Felice e Nicola avevano sei, otto e dieci anni più di lei. Fu una sorpresa. E subito una festa. Raffaella era l’unica femmina, la più piccola. Tre mesi dopo, sua madr - facebook.com facebook Contratto e stop al precariato: i lavoratori del Carlo Felice portano la protesta in Prefettura x.com