Carburanti prezzi ancora in salita nonostante il calo del petrolio

Nonostante il calo del prezzo del petrolio sui mercati internazionali, i prezzi dei carburanti alla pompa in Italia sono aumentati ancora una volta. La benzina e il diesel hanno registrato nuovi rialzi, senza che si siano riscontrati benefici per gli automobilisti. La situazione si verifica nonostante le fluttuazioni del mercato globale, che non si sono riflesse sui costi praticati nelle stazioni di servizio italiane.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il costo del petrolio scende sui mercati internazionali, ma in Italia i prezzi alla pompa continuano a salire: benzina e diesel registrano nuovi aumenti, senza benefici per gli automobilisti. Petrolio in calo, ma tensioni ancora presenti. La recente tregua tra Stati Uniti e Iran ha contribuito a far diminuire il prezzo del greggio. Tuttavia, la situazione nello Stretto di Hormuz resta incerta, mantenendo alta l’attenzione sui mercati energetici. Nonostante il ribasso del petrolio, gli effetti non si riflettono sui distributori italiani, dove i prezzi continuano a crescere. Benzina e diesel sempre più cari. In tutta Italia, da nord a sud, si registrano nuovi rincari. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Carburanti, prezzi ancora in salita nonostante il calo del petrolio Leggi anche: Nuovi aumenti dei prezzi dei carburanti nonostante il calo del petrolio: diesel sopra i 2 euro al litro Il caro carburanti non si ferma. Malgrado il forte calo delle quotazioni del petrolio, i prezzi di benzina e diesel tornano a salireContinua la corsa dei prezzi dei carburanti con il cartello alla pompa che cambia ancora, segnando nuovi aumenti. Come si produce la BENZINA: Dalle viscere della terra al tuo serbatoio Temi più discussi: Carburanti: Adoc, prezzi alla pompa ancora in aumento. Servono interventi strutturali; Carburanti, i prezzi salgono ancora: diesel sopra 2,1 euro. Le regioni più care; Gasolio, il prezzo aumenta ancora: l’ipotesi di una proroga dello sconto taglia accise; Prezzi dei carburanti: il diesel torna ai livelli precedenti al taglio delle accise. CARO CARBURANTI Carburanti, prezzi ancora in salita: diesel oltre quota 2,1 euro al litro. Ecco le regioni più careCarburanti, prezzi ancora in salita: diesel oltre quota 2,1 euro al litro. Ecco le regioni più care Il governo proroga il taglio delle accise fino al 1° maggio, ma i rincari alla pompa non si fermano. statoquotidiano.it Carburanti, brutte notizie per gli italiani: cosa succede alla benzinaPrezzi di benzina e diesel ancora elevati nonostante la tregua: il calo alla pompa tarda ad arrivare tra incertezze geopolitiche, costi in aumento e effetti che continuano a pesare su famiglie e impre ... notizie.it Caro carburanti, docenti fuorisede in ginocchio: “Una tassa sul lavoro che spinge verso la povertà” https://www.orizzontescuola.it/caro-carburanti-docenti-fuorisede-in-ginocchio-una-tassa-sul-lavoro-che-spinge-verso-la-poverta/ - facebook.com facebook Salgono i prezzi dei carburanti, gasolio in autostrada sopra 2,2 euro. Su strada la benzina al self in media a 1,792 euro, diesel a 2,184 euro al litro ROMA #ANSA x.com