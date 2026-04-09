Carburanti prezzi ancora in salita nonostante il calo del petrolio

Da dayitalianews.com 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nonostante il calo del prezzo del petrolio sui mercati internazionali, i prezzi dei carburanti alla pompa in Italia sono aumentati ancora una volta. La benzina e il diesel hanno registrato nuovi rialzi, senza che si siano riscontrati benefici per gli automobilisti. La situazione si verifica nonostante le fluttuazioni del mercato globale, che non si sono riflesse sui costi praticati nelle stazioni di servizio italiane.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il costo del petrolio scende sui mercati internazionali, ma in Italia i prezzi alla pompa continuano a salire: benzina e diesel registrano nuovi aumenti, senza benefici per gli automobilisti. Petrolio in calo, ma tensioni ancora presenti. La recente tregua tra Stati Uniti e Iran ha contribuito a far diminuire il prezzo del greggio. Tuttavia, la situazione nello Stretto di Hormuz resta incerta, mantenendo alta l’attenzione sui mercati energetici. Nonostante il ribasso del petrolio, gli effetti non si riflettono sui distributori italiani, dove i prezzi continuano a crescere. Benzina e diesel sempre più cari. In tutta Italia, da nord a sud, si registrano nuovi rincari. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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Il caro carburanti non si ferma. Malgrado il forte calo delle quotazioni del petrolio, i prezzi di benzina e diesel tornano a salireContinua la corsa dei prezzi dei carburanti con il cartello alla pompa che cambia ancora, segnando nuovi aumenti.

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