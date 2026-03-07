Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato l’elenco dei prezzi dei carburanti in Puglia, in relazione alla situazione di guerra e conseguenti aumenti. La lista mostra i costi aggiornati presso vari punti vendita nella regione. Il sito ufficiale permette di consultare i prezzi praticati in diverse aree della Puglia, offrendo dati precisi sulla situazione attuale.

Al link di seguito: https:carburanti.mise.gov.itospzSearcharea L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Guerra e rincari: carburanti, situazione in Puglia ELENCO PREZZI Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Carburanti: benzina a 2,55 euro al litro (Tremiti) e in alcuni distributori pugliesi gasolio verso i due euro e mezzo ELENCO PREZZI Ministero delle Imprese e del made in ItalyAl link di seguito l’elenco dei prezzi comunicati dai distributori al ministero delle Imprese e del made in Italy: https:carburanti.

Leggi anche: Guerra: fra i rientrati in Italia una studentessa lucana. Carburanti: in Puglia fra i maggiori rincari ELENCO PREZZI Situazione

Aggiornamenti e notizie su Guerra e rincari carburanti situazione....

Temi più discussi: Prezzi in aumento per la guerra in Iran: i rincari colpiscono gas, benzina e diesel; Carburanti e bollette in aumento: il costo della guerra ricade sulle famiglie; Rincaro carburanti: gasolio a 2,5 euro in autostrada per la crisi in Iran, le accuse di speculazione; La guerra infiamma i prezzi: stangata sulla benzina. Rischio impennata del 25% per il gas.

Crisi in Medio Oriente: rischio rincari su bollette, carburante e mutuiLa guerra in Iran e la crisi in Medio Oriente potrebbe avere delle conseguenze anche sui mutui. In caso infatti di una risalita dell’inflazione, la Banca Centrale Europea, come già accaduto in passato ... notizie.it

Guerra in Iran, benzina e diesel in aumento: la Guardia di Finanza avvia controlli sui carburanti, il piano del governo contro i rincariI prezzi di benzina e gasolio continuano a salire mentre il conflitto in Medio Oriente entra nel settimo giorno. L’aumento dei costi energetici, legato alla crisi geopolitica e alla ... leggo.it

Iran, come l’Italia è diventata irrilevante in Medio Oriente. L'opinione di Alberto Negri P.S. Domani, sabato 7 marzo 2026 GENOVA, alle 21.00 al teatro Govi sarò in scena con il mio monologo “Scomode verità. Dalla guerra in Ucraina al massacro di Gaza”. I big - facebook.com facebook

“La guerra, lo dice la nostra Costituzione, non è il modo di risoluzione dei conflitti e invece è diventato il modo della risoluzione dei conflitti”: Beppe Severgnini, giornalista e scrittore, a @soultv2000 domenica #8marzo ore 21.05 su #TV2000 Canale 28 15 x.com