Guerra e rincari | carburanti situazione in Puglia ELENCO PREZZI Coldiretti | subito misure di sostegno

In Puglia, i prezzi dei carburanti continuano a salire, con un incremento che preoccupa automobilisti e operatori locali. Coldiretti ha richiesto interventi immediati per sostenere chi è colpito dall’aumento. Per consultare i prezzi aggiornati, è possibile visitare il sito ufficiale del Ministero dello sviluppo economico attraverso il link fornito. Di seguito, un comunicato ufficiale fornisce ulteriori dettagli sulla situazione.

Al link di seguito: https:carburanti.mise.gov.itospzSearcharea —– Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: Con un aumento di 0,30 euro al litro più IVA in appena tre giorni, i costi orari delle lavorazioni agricole sono letteralmente esplosi, con il rischio concreto che trattori e macchine agricole restino fermi nei campi e che anche i pescherecci non possano uscire dalle banchine, per questo motivo è urgente adottare misure di sostegno immediate a favore delle piccole e medie imprese agricole e della pesca, messe in grave difficoltà dal repentino balzo dei prezzi del gasolio agricolo. La denuncia arriva da Coldiretti Puglia,.