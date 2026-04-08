Domani verranno convocate le compagnie di carburanti per discutere l’adeguamento immediato dei prezzi. Questa decisione segue l’annuncio di un accordo riguardante un conflitto in corso, che ha portato a una riduzione “significativa e…” dei prezzi dei carburanti. Il governo ha comunicato che durante l’incontro verranno valutate le modalità per applicare subito le variazioni, senza ulteriori dettagli sui tempi o sulle cifre.

“Ho convocato domani pomeriggio le quattro grandi aziende di distribuzione dei carburanti perché ci sia la consapevolezza che l’adeguamento dei prezzi debba essere immediato”. Lo afferma il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, in conferenza stampa al Mimit, rispondendo a una domanda sulle conseguenze della tregua in Medio Oriente sui prezzi di diesel e benzina. Se l’intesa appena annunciata in merito al conflitto ha provocato una riduzione “significativa e immediata” del costo del gas internazionale, questa riduzione dei prezzi deve subito vedersi anche nella rete di distribuzione nazionale, aggiunge Urso. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Urso: convocate domani le compagnie, adeguino subito i prezzi dei carburanti

Leggi anche: Prezzi benzina su per la guerra in Iran, ministro Urso attacca le compagnie petrolifere per il caro carburanti

Caro carburanti, per il ministro Urso è colpa delle compagnie petrolifere: «Dai benzinai nessuna speculazione»: quanto sono saliti i prezziIl rincaro improvviso dei carburanti che ha fatto seguito allo scoppio della guerra in Iran non è colpa dei benzinai, ma delle compagnie petrolifere.

Argomenti più discussi: Urso, convocate domani le compagnie, adeguino subito i prezzi carburanti; Transizione 5.0, le imprese convocate mettono alle strette Urso e Giorgetti: Nessun compromesso al ribasso.

Urso, convocate domani le compagnie, adeguino subito i prezzi carburantiLa riduzione deve essere immediata ... msn.com

Urso Ho convocato le compagnie dei carburanti, adeguare subito i prezzi. Aumenti nel settore aereo non giustificatiUrso Ho convocato le compagnie dei carburanti, adeguare subito i prezzi. Aumenti nel settore aereo non giustificati ... italpress.com

Incontro al #MIMIT tra il ministro Adolfo Urso, il presidente di Confindustria Emanuele Orsini e il DG Maurizio Tarquini per un confronto sul futuro dell’#industria italiana in termini di #competitività, #innovazione e crescita nel contesto globale. Al centro del dia - facebook.com facebook

PROMESSA MANTENUTA! Il Governo Meloni e il Ministro Urso stanziano 1,5 MILIARDI per le imprese della Transizione 5.0. Recuperati e aumentati i fondi per chi investe nel futuro! Dalla parte di chi produce. x.com