Carburante negli aeroporti Di Palma Enac | Nessun’emergenza a Fiumicino e Malpensa

Il presidente di Enac ha dichiarato che al momento non ci sono situazioni di emergenza legate alle scorte di carburante negli aeroporti di Fiumicino e Malpensa. Ha precisato che le quantità disponibili sono sufficienti per garantire le operazioni di volo senza interruzioni. La comunicazione mira a rassicurare i passeggeri e a chiarire che non si registrano criticità in questo settore.

Fiumicino, 9 aprile 2026 – Il presidente dell’Enac, Pierluigi Di Palma, prova a riportare il tema del carburante aereo entro confini più limitati. Interpellato dall’Ansa, ha spiegato che negli aeroporti principali italiani non c’è un’emergenza in atto e che le difficoltà emerse in alcuni scali vanno lette come una situazione circoscritta, non come una crisi generalizzata del sistema aeroportuale nazionale. Secondo Di Palma, i problemi registrati in questi giorni sono legati soprattutto a una fase contingente, aggravata dal traffico intenso del periodo pasquale. Il presidente dell’Enac ha invitato a non collegare automaticamente le tensioni sui rifornimenti al blocco dello Stretto di Hormuz, sostenendo che, almeno per ora, quell’elemento incide solo in misura limitata sulla situazione italiana. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Leggi anche: Nessun’emergenza carburante per gli aerei. Il presidente di Enac: “A Brindisi un problema logistico legato alle feste. Abbiamo scorte per 7 mesi” Leggi anche: Di Palma (Enac): "Aeroporti motore dello sviluppo, concessioni lunghe decisive" Temi più discussi: Carburante, scattano restrizioni in 4 aeroporti italiani. Ryanair: Scorte fino a maggio; Aerei, restrizioni negli aeroporti italiani. Cresce l'allarme carburante: Nessuno sa quanto ce ne sia in Europa. Mercoledì vertice a Bruxelles; Aeroporti senza carburante, rischi rifornimenti cherosene: altri scali a secco; Carburanti, restrizioni negli aeroporti di Bologna, Milano Linate, Treviso e Venezia. Carburante razionato negli aeroporti: il comandante Recine spiega quali sono i rischi reali, anche per l’estateIl trasporto aereo è stato particolarmente colpito dalla crisi in Medio Oriente e si è iniziato a discutere di carburante razionato negli aeroporti ... fanpage.it Carburante negli aeroporti, Di Palma (Enac): Nessun’emergenza a Fiumicino e MalpensaFiumicino, 9 aprile 2026 – Il presidente dell’Enac, Pierluigi Di Palma, prova a riportare il tema del carburante aereo entro confini più limitati. Interpellato dall’Ansa, ha spiegato che negli aeropor ... ilfaroonline.it Carburante razionate negli aeroporti di Brindisi, Milano Linate e Bologna - facebook.com facebook Negli Stati Uniti i prezzi della benzina sono sempre più vicini ai massimi toccati nel 2022, nel corso della peggiore crisi energetica dal 1973. Quel che è peggio: i prezzi del diesel, il carburante con cui si muovono le merci, sono ormai agli stessi livelli del x.com