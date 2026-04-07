Nessun’emergenza carburante per gli aerei Il presidente di Enac | A Brindisi un problema logistico legato alle feste Abbiamo scorte per 7 mesi

Nessuna emergenza carburante per gli aerei, secondo quanto affermato dal presidente di Enac. Si tratta di un problema logistico legato alle festività che ha riguardato l’aeroporto di Brindisi. Attualmente, le scorte di carburante sono sufficienti per circa sette mesi. La notizia ha suscitato preoccupazioni riguardo alla disponibilità di carburante nello scalo pugliese, che aveva registrato difficoltà di approvvigionamento.