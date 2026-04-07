Nessun’emergenza carburante per gli aerei Il presidente di Enac | A Brindisi un problema logistico legato alle feste Abbiamo scorte per 7 mesi
Nessuna emergenza carburante per gli aerei, secondo quanto affermato dal presidente di Enac. Si tratta di un problema logistico legato alle festività che ha riguardato l’aeroporto di Brindisi. Attualmente, le scorte di carburante sono sufficienti per circa sette mesi. La notizia ha suscitato preoccupazioni riguardo alla disponibilità di carburante nello scalo pugliese, che aveva registrato difficoltà di approvvigionamento.
“L’aeroporto di Brindisi rimane a secco”, “problemi per lo scalo pugliese”. La notizia choc fa velocemente il giro del mondo collegata alla chiusura dello Stretto di Hormuz – snodo decisivo per il traffico petrolifero mondiale – che comincerebbe a produrre effetti concreti anche negli aeroporti italiani. Ma la situazione reale, al netto degli allarmismi, è molto diversa. E ha più a che fare con l’exploit del traffico di Pasqua che con la guerra in Iran. Lo mette in chiaro, in un colloquio con il Giornale, il presidente di Enac, l’ente nazionale per l’aviazione civile, Pierluigi Di Palma. L’esaurimento del carburante per gli aerei non è all’ordine del giorno. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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Temi più discussi: Nessuna emergenza carburante all'aeroporto di Brindisi, arriva la smentita; Aerei, restrizioni negli aeroporti italiani. Cresce l'allarme carburante: Nessuno sa quanto ce ne sia in Europa. Mercoledì vertice a Bruxelles; Allarme carburanti negli aeroporti, a Brindisi nessuna emergenza. Assoviaggi: E' caro-voli, incertezze per l'estate in arrivo; All’aeroporto di Brindisi nessuna emergenza carburante né rischio carenza imminente.
Crisi carburante, Aeroporti di Puglia: Nessuna emergenza a Brindisi, ma non c’è certezza per il futuro dei voliei voliDopo un avviso che segnalava carenza di carburante in diversi scali italiani gettando nel panico migliaia di viaggiatori che si sono spostati a Pasqua ... fanpage.it
Scali pugliesi senza carburante. Ma è una bufala e Vasile chiarisce: Nessun rischio di carenza imminenteIl presidente di Aeroporti di Puglia rassicura: nessuna emergenza carburante negli scali regionali. Smentita l’allarme partito dal Corriere della Sera per Brindisi. Situazione sotto controllo. informatissimo.net
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