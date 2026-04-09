Capralba scontro per una bici | ferito al braccio dopo il duello

Martedì scorso a Capralba un uomo di 35 anni è rimasto ferito al braccio durante una colluttazione avvenuta per la rapina della bicicletta. Due persone hanno cercato di portargliela via, portando a una lite che si è conclusa con il coinvolgimento delle forze dell'ordine e il trasporto del ferito in ospedale. La vicenda si è consumata in un contesto di strada pubblica, senza altri dettagli specifici sull’esito dell’intervento.

Un uomo di 35 anni, originario della provincia di Bergamo, è finito in ospedale martedì scorso dopo una violenta colluttazione scatenata dal tentativo di due individui di sottrargli la bicicletta. L’episodio è avvenuto intorno alle 17:30 a Capralba, nell’area verde situata a brevissima distanza dalla stazione ferroviaria, dove il trentacinquenne si era fermato per un momento di pausa conversando con una ragazza. Mentre il giovane era seduto su una panchina dei giardinetti, i due uomini si sono avvicinati al mezzo parcheggiato a pochi metri di distanza, impossessandosene con la forza. Il bergamasco non ha accettato il furto e si è immediatamente alzato per difendere la propria proprietà, dando vita a uno scontro fisico con i malviventi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Capralba, scontro per una bici: ferito al braccio dopo il duello Difende la bici dai ladri. Viene ferito al braccioCAPRALBA (Cremona) Gli rubano la bicicletta, lui se la riprende ma viene ferito di striscio con una coltellata. Leggi anche: Ferito al braccio con una motosega