Capostazione e capotreno si barricano in ufficio per sfuggire a un'aggressione | denunciati un 54enne e una 32enne

Nella giornata del 1 aprile, un episodio di aggressione ha coinvolto un capostazione e un capotreno, che si sono rifugiati nel loro ufficio per mettersi in salvo. I carabinieri, intervenuti successivamente, hanno identificato e denunciato un uomo di 54 anni e una donna di 32 anni come responsabili dell'aggressione. La loro azione si è conclusa con le accuse formali a carico dei due soggetti.