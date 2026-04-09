Capostazione e capotreno si barricano in ufficio per sfuggire a un'aggressione | denunciati un 54enne e una 32enne
Nella giornata del 1 aprile, un episodio di aggressione ha coinvolto un capostazione e un capotreno, che si sono rifugiati nel loro ufficio per mettersi in salvo. I carabinieri, intervenuti successivamente, hanno identificato e denunciato un uomo di 54 anni e una donna di 32 anni come responsabili dell'aggressione. La loro azione si è conclusa con le accuse formali a carico dei due soggetti.
I carabinieri hanno denunciato un 54enne e una 32enne per un'aggressione avvenuta lo scorso 1 aprile. I due avrebbero insultato e colpito il capostazione di Suzzara (Mantova) e un capotreno, costringendoli a rifugiarsi in ufficio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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