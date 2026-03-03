Mamma e figli si barricano in auto per sfuggire alla furia del padre ubriaco

All’inizio della settimana, a Montefranco, un uomo di 55 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo aver aggredito la moglie e i figli, che si sono rifugiati in auto per sfuggire alla sua furia. L’episodio è avvenuto in un contesto di violenza familiare, probabilmente alimentata dall’abuso di alcol. La vicenda ha portato all’arresto dell’uomo, di nazionalità straniera.

Una furia. Scatenata probabilmente dall’abuso di alcol e rivolta a moglie e figli. Ancora un episodio di violenza in famiglia: è successo all’inizio della scorsa settimana a Montefranco: a finire in manette un uomo di 55 anni, straniero,, arrestato dai carabinieri.I fatti. I militari sono. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Ventimiglia, si lancia dalla finestra per sfuggire alla furia del maritoAGI - Si è lanciata dalla finestra della propria abitazione in corso Genova, a Ventimiglia (IM), per sfuggire alla violenza del marito.

Una selezione di notizie su Mamma e figli si barricano in auto per...

Temi più discussi: Bilinguismo e legame neurale madre-figlio: c’è davvero un impatto?; Bimbi del bosco, la casa famiglia ora chiede di trasferire mamma e figli; Famiglia nel bosco: storia, cosa è successo e le ultime notizie; Come cambia il cervello delle madri dopo il secondo figlio.

Mamma uccide i due figli e si toglie la vita, tragedia in Florida: Sui corpi ferite d’arma da fuocoUna madre di 44 anni e i figli di 14 e 11 sono stati trovati morti nella loro casa di Lakewood Ranch, in Florida ... fanpage.it

La casa è infestata e i miei figli di 5 e 6 anni vogliono uccidermi: mamma accoltella i suoi bambini e scappaPensava che la casa fosse posseduta da forze demoniache e per questo ha prima accoltellato il figlio di 6 anni e poi ha dato fuoco all'abitazione con all'interno l'altro figlio, Tristan di 5 anni, mor ... fanpage.it

"Sto ricevendo moltissime email da diversi indirizzi con insulti e false informazioni su mio figlio, Alessandro Venturelli" A parlare a Fanpage.it è Roberta Carassai, la mamma del 20enne scomparso il 5 dicembre 2020. Gli haters non si sono fermati neppure dav - facebook.com facebook

Mamma di un bimbo massacrato a scuola. Immagini destinate a fare il giro del mondo mussulmano. Con quali conseguenze x.com