Tir e incidenti mortali Genova maglia nera | i numeri i casi e le proposte per la sicurezza

A Genova si registrano numerosi incidenti mortali causati da tir, con le strade strette, la velocità elevata e gli angoli ciechi come principali fattori di rischio. La città si configura come una delle più colpite in Italia, con cittadini, comitati di quartiere e associazioni che segnalano frequentemente problemi legati alla presenza di mezzi pesanti in centro. La situazione ha portato a varie proposte di sicurezza e interventi specifici.

La mappa degli incidenti più gravi avvenuti in città dal 2021 a oggi, tra le proteste di cittadini e associazioni, che suggeriscono una serie di azioni al Comune per implementare la sicurezza stradale: a che punto siamo Strade strette, velocità elevata e angoli ciechi: sono le caratteristiche principali che rendono la presenza dei tir in città una preoccupazione per cittadini, comitati di quartiere e associazioni. Anche perché gli incidenti gravi, anche mortali, non sono mancati. A tracciare un quadro con le principali criticità, ma anche con qualche soluzione, sono le associazioni Legambiente e Fiab nell'ambito del loro report “Genova e il divario 2030 – Dove siamo e cosa manca”, analisi che misura lo stato della città rispetto agli obiettivi ambientali, di sicurezza stradale e di qualità urbana al 2030. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

