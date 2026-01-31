Odissea a Torrette cade in casa a 97 anni | in pronto soccorso 14 ore La nipote | Una cosa disumana

Un anziano di 97 anni è caduto in casa e ha atteso 14 ore in pronto soccorso senza essere assistito subito. La nipote racconta che si è trattato di una situazione disumana, con il nonno che ha passato tutta la giornata sdraiato su una barella, nel corridoio, in attesa di esami e cure. La lunga attesa ha acceso le polemiche sulla gestione dei pazienti anziani in quella struttura.

ANCONA Una giornata sdraiato su una barella, nel corridoio del pronto soccorso di Torrette, in attesa degli esami per scongiurare una frattura dopo una caduta in casa. È questo il supplizio cui è stato sottoposto giovedì un anziano di 97 anni. A raccontarci la sua storia è la nipote, che ha seguito l’intera faccenda con la famiglia del signore. La testimonianza Esordisce: «Mio zio è caduto martedì notte, in casa, e si è ritrovato con un ginocchio gonfio e dolente». Lì per lì, la famiglia ha deciso di aspettare, di attendere il consulto del medico di base il mattino successivo. «Che ci ha detto che doveva assolutamente andare in ospedale, in emergenza, per una radiografia» continua la donna. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Odissea a Torrette, cade in casa a 97 anni: in pronto soccorso 14 ore. La nipote: «Una cosa disumana» Approfondimenti su Torrette Ospedale A 97 anni passa 14 ore al Pronto soccorso: prima in attesa di una Tac, poi di un mezzo che lo riportasse a casa Un anziano di 97 anni ha trascorso più di 14 ore al pronto soccorso di Torrette dopo una caduta in casa. "A 97 anni oltre 6 ore in attesa al Pronto Soccorso: costretta ad andare via senza cure" La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Torrette Ospedale Cade da cavallo durante il concorso ippico nazionale di Avenale, fantina di 17 anni grave a TorretteCINGOLI - Cade da cavallo mentre sta disputando una gara di corsa ad ostacoli a Cingoli: una giovane fantina di 17 anni è stata trasportata in eliambulanza ad Ancona per il grave trauma facciale che ... corriereadriatico.it #Monsano - Doppio infortunio in via Marche: i due feriti a Torrette - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.