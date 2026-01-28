Una donna di 97 anni ha trascorso più di 36 ore in barella prima di trovare un posto letto all’ospedale Santa Maria della Scaletta di Imola. La lunga attesa ha messo in luce ancora una volta le difficoltà del pronto soccorso, che fatica a gestire l’afflusso di pazienti. La famiglia si è ritrovata in angosciosa attesa, senza notizie chiare sul ricovero. La situazione resta critica e solleva preoccupazioni per la gestione dei servizi sanitari in città.

Imola, 28 gennaio 2026 – Torna a farsi complicata la situazione del pronto soccorso all’ospedale Santa Maria della Scaletta. A pagarne le conseguenze è stata in questi giorni una 97enne alla quale alla fine è stata diagnosticata una severa polmonite, ma che ha dovuto attendere un giorno e mezzo prima di essere ricoverata in reparto. Morto l’uomo malato di tumore lasciato a terra in Pronto soccorso: la foto della vergogna a Senigallia Numerosi accessi di pazienti. Il contesto restituito dai numeri forniti dall’Ausl è del resto chiaro: tra domenica e lunedì scorsi, il pronto soccorso ha registrato un afflusso particolarmente elevato di persone, con quella che l’Azienda sanitaria ha definito ieri una “quota significativa di bisogni assistenziali complessi e conseguente necessità di ricovero”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pronto soccorso in crisi, l’odissea di una 97enne: oltre 36 ore per un letto

