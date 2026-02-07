Adriatica sabotaggi possibili | incendi e ritardi paralizzano il traffico ferroviario Bologna-Pesaro Indagini in corso

Questa mattina, la linea ferroviaria Adriatica ha subito un blackout che ha causato ritardi e disagi lungo la tratta tra Bologna e Pesaro. Le autorità stanno indagando su possibili sabotaggi, tra incendi e atti intenzionali, che hanno bloccato il traffico e messo in crisi anche i treni diretti a Pescara. La situazione resta sotto controllo, ma i viaggiatori devono aspettarsi disagi ancora per qualche ora.

La linea ferroviaria adriatica è stata teatro di una mattinata di forti disagi, potenzialmente causati da atti di sabotaggio, che hanno paralizzato il traffico ferroviario tra Bologna e Pesaro, con ripercussioni significative anche sulla circolazione dei treni diretti a e da Pescara. L’incubo per i viaggiatori si è manifestato già nelle prime ore di sabato 7 febbraio, con ritardi che hanno superato i 90 minuti e cancellazioni di importanti collegamenti nazionali. Al momento, le indagini sono in corso per accertare la natura degli eventi e stabilire se si tratti effettivamente di un’azione dolosa mirata a destabilizzare il sistema di trasporti.🔗 Leggi su Ameve.eu

Questa mattina, i treni sulla linea Bologna-Venezia e Bologna-Ancona sono stati bloccati da incendi e danni ai cavi.

Un incendio si è sviluppato stamattina in un pozzetto vicino ai binari della stazione di Pesaro.

