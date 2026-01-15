Alle ' Muse' in esclusiva regionale il musical Cantando sotto la pioggia | sul palco Martina Stella e Flora Canto
ANCONA – Arriva ad Ancona al Teatro delle Muse sabato 17 alle ore 20.30 e domenica 18 gennaio alle ore 16.30, in esclusiva regionale, come fuori abbonamento nella Stagione di Marche Teatro la nuova, attesissima edizione di "Cantando sotto la pioggia", uno dei musical più amati di sempre. Prodotto. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Leggi anche: Martina Stella a Torino in un classico per le feste: al Teatro alfieri c'è "Cantando sotto la pioggia". Con pioggia vera
Leggi anche: Al Lyrick "Cantando sotto la pioggia" per "Non c’è 2 senza… 5"
Cantando sotto la pioggia al Teatro delle Muse; Alle Muse arriva in esclusiva regionale la nuova edizione del musical Cantando sotto la pioggia.
Alle Muse arriva in esclusiva regionale la nuova edizione del musical "Cantando sotto la pioggia" facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.