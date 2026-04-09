Cantando sotto la pioggia al Brancaccio | un sogno anni ’20

Al teatro Brancaccio si terrà una nuova rappresentazione italiana del musical Cantando sotto la pioggia, prodotto da Fabrizio di Fiore Entertainment e FdF GAT. La produzione ripropone lo spettacolo, originariamente ambientato negli anni Venti, con un allestimento aggiornato. La rappresentazione promette di portare sul palco musiche e scene tratte dalla celebre opera teatrale. La data di debutto e il cast ancora non sono stati annunciati.

Cosa: La nuova edizione italiana del musical Cantando sotto la pioggia, prodotta da Fabrizio di Fiore Entertainment e FdF GAT.. Dove e Quando: Al Teatro Brancaccio di Roma, dal 15 al 26 aprile 2026.. Perché: Uno spettacolo travolgente con effetti speciali, un cast d’eccezione guidato da Martina Stella e la celebre scena della pioggia dal vivo.. Roma si prepara ad accogliere uno dei titoli più iconici della storia del cinema e del teatro musicale: Cantando sotto la pioggia. In arrivo sul prestigioso palco del Teatro Brancaccio dal 15 al 26 aprile 2026, questa nuova produzione firmata da Luciano Cannito promette di trasportare il pubblico nel cuore della Hollywood degli anni ’20. 🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Cantando sotto la pioggia al Brancaccio: un sogno anni ’20 “Cantando sotto la pioggia”, al Teatrone uno dei musical più amati di sempreArriva al Teatro Nuovo Giovanni da Udine venerdì 20 febbraio la nuova, attesissima edizione di “Cantando sotto la pioggia”, uno dei musical più amati... Cantando sotto la pioggia, tip tap e romanticismo senza tempoNella Hollywood di fine anni Venti, durante il passaggio dal cinema silenzioso a quello parlato, la star del cinema muto Don Lockwood con l’amico... Temi più discussi: Cantando sotto la pioggia– The Broadway Musical; Cantando sotto la pioggia Ironia vintage e tecnologia; Luciano Cannito, 'l'amore per il teatro nato a 10 anni con Miseria e Nobiltà'; 5 film sul mondo del cinema da vedere assolutamente. Firenze, il musical 'Cantando sotto la pioggia' in scena al VerdiFirenze, 18 ottobre 2025 - Il 24 ottobre debutta la stagione teatrale del Teatro Verdi con il musical di Broadway ‘Cantando sotto la pioggia’. Una brillante regia di Luciano Cannito, che cura anche le ... lanazione.it Cantando sotto la pioggia, tip tap e romanticismo senza tempoNella Hollywood di fine anni Venti, durante il passaggio dal cinema silenzioso a quello parlato, la star del cinema muto Don Lockwood con l’amico Cosmo Brown stanno per realizzare il loro primo film ... panorama.it Cantando sotto le stelle - facebook.com facebook