Cantando sotto la pioggia tip tap e romanticismo senza tempo

Don Lockwood, star del cinema muto, ha deciso di passare al nuovo film sonoro, un cambiamento che cambia la sua carriera. La causa è la transizione dal cinema muto a quello parlato, che sta rivoluzionando Hollywood. Con il suo amico Cosmo Brown, prepara le coreografie di tip tap e numeri romantici, pronti a conquistare il pubblico. La scena si svolge tra prove e musica, mentre il mondo dello spettacolo si adatta alle novità del suono.

Nella Hollywood di fine anni Venti, durante il passaggio dal cinema silenzioso a quello parlato, la star del cinema muto Don Lockwood con l'amico Cosmo Brown stanno per realizzare il loro primo film sonoro. Filerebbe tutto liscio se non per un dettaglio decisamente rilevante. La pessima quanto sgraziata voce della protagonista Lina Lamont, diva vanitosa e arrogante. In loro soccorso arriva la talentuosa Kathy Selden, che presterà segretamente la propria voce a Lina. Questa è la trama iniziale di una delle commedie brillanti più famose della storia del cinema, diretta e interpretata da un superbo Gene Kelly.