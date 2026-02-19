Cantando sotto la pioggia al Teatrone uno dei musical più amati di sempre

Venerdì 20 febbraio, al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, arriva “Cantando sotto la pioggia”, uno dei musical più popolari al mondo. La produzione ripropone i classici numeri di danza e musica dal vivo, attirando molti appassionati. Lo spettacolo si svolge sotto una pioggia artificiale che coinvolge gli spettatori creando un’atmosfera unica. La rappresentazione mette in scena le avventure di un cast di attori e cantanti che portano in scena un’energia travolgente. La serata promette di essere un’esperienza coinvolgente per tutti.

Arriva al Teatro Nuovo Giovanni da Udine venerdì 20 febbraio la nuova, attesissima edizione di “Cantando sotto la pioggia”, uno dei musical più amati di sempre. Prodotto da Fabrizio di Fiore Entertainment e FdF Gat, lo spettacolo porta in scena tutta la magia, l’ironia e la leggerezza del celebre film del 1952, in un adattamento firmato da Luciano Cannito, che cura anche la regia e le coreografie. Lo spettacolo, che fa parte della 29ma Stagione di Prosa del Giovanni da Udine realizzata anche con il sostegno di Fondazione Friuli, sarà in programmazione fino a domenica 22 febbraio. Anni ruggenti a Hollywood: il cinema sta finalmente per dare voce ai suoi attori lasciando spazio al sonoro.🔗 Leggi su Udinetoday.it

