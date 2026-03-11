Concorso UE | 170.000 candidati metà italiani per 1.490

Il concorso dell’Unione europea ha attirato circa 170.000 candidati, di cui circa la metà italiani. Per partecipare sono stati chiamati 1.490 candidati, che si sono confrontati in questa selezione. La gara ha avuto un’adesione molto elevata, riflettendo l’interesse verso le posizioni di lavoro offerte dall’istituzione europea. La selezione si svolge in un clima di grande competizione tra i partecipanti.

In un contesto di forte competizione per l'occupazione istituzionale, il concorso aperto dall'Unione europea ha registrato 170.000 candidati per soli 1.490 posti disponibili nella lista di riserva. La componente italiana rappresenta esattamente il 50% dell'intero bacino di partecipanti, confermando come la lingua madre sia diventata il vero strumento di accesso a queste opportunità lavorative nel blocco comunitario. Il peso demografico e linguistico dei candidati italiani. L'analisi dei numeri rivela una predominanza numerica significativa della cittadinanza italiana rispetto ad altre nazionalità europee in questa specifica selezione del 2026.