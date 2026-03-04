Concorso PNRR3 | in Calabria scattano le esclusioni cambia il voto minimo per alcune classi di concorso e si recuperano candidati finora non ammessi
Nel concorso PNRR3 per la scuola secondaria, bandito con DDG. 29392025, le prove pratiche e orali sono attualmente in corso. In Calabria, alcune modifiche sono state apportate al voto minimo di ammissione a causa dell’esclusione di alcuni candidati. Queste variazioni hanno portato anche al recupero di candidati che fino a ora non erano stati ammessi.
Concorso scuola secondaria PNRR3 bandito con DDG. 29392025: le prove pratiche e orali sono in corso ma in Calabria si è reso necessario modificare il voto minimo di ammissione in conseguenza dell'esclusione di alcuni candidati. Questo ha comportato la modifica del voto minimo per alcune classi di concorso e l'ammissione di candidati che in un primo tempo non erano rientrati nel numero triplo dei posti a bando. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: Concorso docenti PNRR3, alcune classi di concorso annullate in alcune regioni. Ecco perché
Concorso PNRR3: bando con posti per un triennio, ma in alcune classi di concorso si arriverà anche agli elenchi regionali. Pillole di Question TimeNel question time del 23 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas, docente esperta, è stata...
Tutti gli aggiornamenti su Concorso PNRR3.
Temi più discussi: Concorso PNRR3 infanzia e primaria: calendario convocazioni; Concorso Docenti PNRR 3, AL VIA LA PROVA ORALE: ecco l'ESTRAZIONE DELLA LETTERA utile per l'inizio della prova. Tutti gli AVVISI degli USR (AGGIORNATO); Concorso docenti PNRR3: ecco le convocazioni per la prova suppletiva; Concorso infanzia e primaria PNRR3, prova orale [Le convocazioni].
GPS 2026: concorso PNRR3 non dà punteggio a meno che non venga pubblicata graduatoria entro il 16 marzo. FAQ N. 86Nel question time del 2 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite la docente esperta Sonia Cannas ... orizzontescuola.it
Concorso docenti PNRR3: ecco le convocazioni per la prova suppletivaConcorso docenti PNRR3: il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha definito le date per la prova suppletiva, 18 marzo per infanzia e primaria, 19 marzo per la secondaria. orizzontescuola.it
https://www.scuolainforma.news/prova-orale-concorso-docenti-pnrr3-in-pubblicazione-le-lettere-estratte-avvisi-in-aggiornamento__trashed/ facebook