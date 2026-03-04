Concorso PNRR3 | in Calabria scattano le esclusioni cambia il voto minimo per alcune classi di concorso e si recuperano candidati finora non ammessi

Nel concorso PNRR3 per la scuola secondaria, bandito con DDG. 29392025, le prove pratiche e orali sono attualmente in corso. In Calabria, alcune modifiche sono state apportate al voto minimo di ammissione a causa dell’esclusione di alcuni candidati. Queste variazioni hanno portato anche al recupero di candidati che fino a ora non erano stati ammessi.