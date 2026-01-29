Marcelo torna a Recife e lo incontriamo subito nella scena di apertura di

M arcelo torna a Recife, lo incontriamo nella prima scena di L’agente segreto, da oggi nei cinema, mentre fa il pieno del suo maggiolino in una stazione di servizio. Poco più in là c’è un cadavere, coperto appena con un telo, prima o poi qualcuno se ne occuperà. Cannes 2025, tutti i vincitori: trionfa Panahi, brillano Nadia Melliti e Wagner Moura X Non è l’unico elemento surreale del film di Kleber Mendonça Filho, ci sarà anche una gamba zombie che semina il terrore, staccata dal corpo dal morso di uno squalo. Ma il nocciolo della questione è terribilmente serio. The Secret Agent non è un film di spionaggio come il titolo indurrebbe a credere, è un film sulla resistenza alla tirannia. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Candidato a 4 Oscar, vincitore di 2 Golden Globe e 2 premi all'ultimo festival di Cannes, il film brasiliano racconta l'opposizione di un uomo, e della comunità che lo accoglie, alla dittatura. Da oggi al cinema

Approfondimenti su Marcelo Recuife

Jessica Moretti, residente a Crans-Montana e proprietaria del bar Le Constellation, ha recentemente partecipato a eventi pubblici, tra cui il Festival di Cannes 2012, promuovendo il film “The Dictator” insieme a Sacha Baron Cohen.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Marcelo Recuife

Argomenti discussi: Nomination Oscar 2026: 4 film della Biennale Cinema con 15 candidature complessive; Oscar 2026, dove vedere i 10 titoli candidati a Miglior Film. FOTO; Sinners fa il record di nomination agli Oscar 2026, tra i candidati Timothee Chalamet, Emma Stone e DiCaprio; Dove vedere i film candidati agli Oscar.

SENTIMENTAL VALUE Dopo il successo ai Golden Globe e le nomination agli Oscar, vi aspettiamo in sala con #SentimentalValue. Un film che Giorgia Stargirl Di Stefano ha profondamente amato: “stratificato, delicato e travolgente, un’opera che non cerca - facebook.com facebook

Il miglior attore ai Golden Globe e agli Emmy, Noah Wyle, sarà questa domenica a #CTCF per la serie dell’anno #ThePitt di @hbomaxit x.com