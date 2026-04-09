Cannes l’Italia fuori dalla gara | il paragone con i Mondiali

A Parigi si è svolta la presentazione della Selezione Ufficiale per la prossima edizione del Festival di Cannes, tenutasi presso il cinema Pathé Palace. Durante l’evento si è parlato del ruolo del cinema italiano in questa edizione, con un focus sulla sua assenza dalla competizione ufficiale. La discussione ha coinvolto critici e addetti ai lavori, che hanno confrontato questa situazione con l’assenza della nazionale italiana dai Mondiali di calcio.

Parigi, presso il cinema Pathé Palace, ha preso il via la presentazione della Selezione Ufficiale per la 79a edizione del Festival di Cannes, con un momento di particolare riflessione sul ruolo del cinema italiano. Durante l’incontro, il delegato generale del festival, Frémaux, ha affrontato il tema dell’assenza di pellicole italiane nella competizione principale, paragonando la situazione alla mancanza di qualificazione della nazionale di calcio ai Mondiali. Nonostante l’assenza di titoli nazionali tra i film che competono per i premi più prestigiosi, Frémaux ha voluto rassicurare sulla solidità del comparto cinematografico del nostro Paese, definendo l’Italia una grande nazione di cinema che subirà solo piccole mancanze in questa occasione. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cannes, l’Italia fuori dalla gara: il paragone con i Mondiali Leggi anche: Fremaux, 'l'Italia fuori da Cannes come ai Mondiali? Non è grave, i film torneranno' Festival di Cannes 2026, date e film in gara: Italia fuoriFuori dai Mondiali e pure dalla Croisette: l'Italia resta (di nuovo) a casa. Temi più discussi: Fremaux, 'l'Italia fuori da Cannes come ai Mondiali? Non è grave, i film torneranno'; Disfatta Italia, fuori dai Mondiali per la terza volta consecutiva; RENDEZ-VOUS – Festival del Nuovo Cinema Francese (Roma 7 - 15 aprile 2026): Il programma - Close-up; Su SBS TV: film d'azione, i segreti del conclave ed emozioni profonde con Nanni Moretti. Fremaux, 'l'Italia fuori da Cannes come ai Mondiali? Non è grave, i film torneranno'(ANSA) - PARIGI, 09 APR - L'Italia è un grande Paese di cinema e ci saranno delle piccole aggiunte... Ma diciamo che forse non abbiamo visto film che meritavano di essere in competizione, non è grave ... tuttosport.com Cannes, esclusa l’Italia dai registi in gara ma resta uno spiraglioCannes 2026, nessun regista italiano in gara ma Italia protagonista indiretta Alla 79esima edizione del Festival di Cannes, in programma sulla Croiset ... assodigitale.it Su 2541 film proposti ai selezionatori di Cannes provenienti da 141 Paesi, non ce n’è nemmeno uno italiano che ha meritato di essere invitato nella selezione ufficiale della settantanovesima edizione del Festival. Ce l’ha fatta il Costa Rica, ma non l’Italia. L' - facebook.com facebook La selezione ufficiale del 79° Festival di Cannes è stata rivelata oggi. Qui l'elenco completo x.com